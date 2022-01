Il Kazakistan come una polveriera

di Gabriella Giovanetti

Introvabili cibo, benzina, distrutte le banche, fermi i trasporti, l’aeroporto e le strade sotto controllo russo.. Tutto fa supporre gli analisti ad una lotta per il potere: l’arresto del capo degli 007 ed ex primo ministro Massimov per alto tradimento,ha preceduto le dimissioni forzate da ogni incarico dell’ ex dittatore – per 30anni – Nazarbayev e di molti funzionari del suo entourage.Gruppi armati e ben addestrati si sarebbero infiltrati nelle proteste di massa per l’aumento dei prezzi.