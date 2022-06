Il discorso del premier Draghi in vista del Consiglio Ue

Diversi i temi toccati dal premier durante il suo intervento in Senato: il "mandato per cercare la pace" e la volontà di mantenere aperti i canali diplomatici con Mosca; il sostegno a Kiev confidando "nel favore del Consiglio Ue" alla sua candidatura nell'Unione Europea; la crisi energetica e gli "extraprofitti come scelta di solidarietà".