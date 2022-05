Le vittime della mafia "lasciano un'idea delle istituzioni e un senso dello Stato che è possibile comunicare ai più giovani. Uno Stato di cui avere fiducia, con cui colloquiare e nel quale mettere speranze. Ci hanno dato un'altra eredità: la necessità di conoscere e studiare il fenomeno mafioso, di non improvvisarsi e di rinunciare ai dilettantismi. Ci hanno consegnato con il loro comportamento ed esempio il fatto che per le proprie idee bisogna essere anche disposti a pagare qualche cosa. Non necessariamente quello che hanno pagato loro, ma i grandi valori non si realizzano mai gratis e la lotta contro la mafia esprime un grande valore di civiltà", ha aggiunto Dalla Chiesa.