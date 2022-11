Erdogan ammassa truppe al confine siriano

di Isabella Josca

Alle prime mosse dell'operazione "Spada ad artiglio", il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto seguire una serie di attacchi su diverse località nel nord e nel nord-est della Siria, in un'area dove oltre alle forze curde sono dispiegati soldati statunitensi, russi, governativi siriani e miliziani Hezbollah filo-iraniani. Il governo siriano, sostenuto dalla Russia e dall'Iran, non ha risposto militarmente a questi attacchi compiuti in pieno territorio siriano.