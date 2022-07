"Il governo non può operare un qualsiasi tipo di censura preventiva fatta con una norma, perché essa può essere scavalcata dal progresso tecnologico. Una norma fissa non riesce ad adeguarsi a quello che succede. Un governo liberale fornisce invece strumenti più utili al cittadino per potersi informare, con un uso sano e consapevole degli strumenti digitali", ha aggiunto Moles.

Il sottosegretario all'Editoria è tornato anche sul recepimento della direttiva copyright, un passo fondamentale "passato un po' sotto silenzio". Con questa norma "abbiamo introdotto nel nostro ordinamento il diritto di autori ed editori di vedersi riconosciuto il giusto compenso per il prodotto che producono, come un articolo o una pubblicazione qualsiasi essa sia", ha spiegato Moles.

"È stato il primo tassello di una strategia di governo, che continua in questi giorni con l'approvazione di altre due direttive europee per regolamentare una giungla che creava anche storture. Mentre qualsiasi prodotto viene pagato al produttore, solo quello giornalistico non veniva pagato se veicolato dai giganti del web", ha sottolineato Moles.

Infine, da sottosegretario del governo Draghi, Moles ha commentato le tensioni tra il premier e il M5s: "Il governo va avanti, Draghi risponde con i fatti. L'incontro con i sindacati sui temi del lavoro e del welfare è importante. È un incontro che continua sempre più incessante sui contenuti, e quindi è la risposta classica alle farneticazioni demenziali di una forza di maggioranza che si è abituata un po' troppo a comportarsi come forza di governo e forza di lotta. Deve decidere da che parte stare, o al governo o all'opposizione".

"Ecco perché è necessaria una chiarificazione definitiva, perché di fronte a tutte le importanti scadenze che abbiamo e alle difficoltà che il Paese incontra in questo momento non è più il caso di queste manfrine fatte per coltivare un piccolo orticello. Non è questo il modo per recuperare credibilità. Il modo per recuperare credibilità per il M5s è fare i fatti al governo", ha affermato Moles.