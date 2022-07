Draghi di fronte al bivio

di Ida Molaro

D'altronde la sensibilità dell'attuale premier al "senso del dovere" è fatto noto. Accadde già quando lasciando l'incarico di governatore della Bce, a chi gli chiese dei programmi futuri rispose: chiedetelo a mia moglie, a sottolineare l'addio alla vita pubblica. Ma è al senso del dovere che il presidente Mattarella fece ricorso per convincerlo ad accettare l'incarico di formare un governo mentre l'Italia sembrava paralizzata da una campagna vaccinale che stentava a decollare. Lo stesso che he gli ha impedito di lasciare il Colle da ex premier senza prima concludere l'accordo per le forniture di gas dall'Algeria, impegno che il presidente del Consiglio porterà a compimento lunedì 18 luglio, quando volerà in nord Africa - e con lui sei ministri - per siglare il contratto. Subito dopo il rientro a Roma, dove svelerà definitamente le sue intenzioni. E così sale l'attesa per il discorso che mercoledì Draghi terrà alle Camere. Nella speranza che quello che oggi sembra ridursi a un intervento per motivare l'addio, pressing dopo pressing, possa diventare l'impegno di arrivare a fine legislatura.