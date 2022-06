Covid, Galli a Tgcom24: "Omicron5? Se il trend continua, problemi prima di ottobre"

"La posizione dell'ordine dei medici sulla quarantena è stata chiara e legittima - spiega Galli - soprattutto perché sciaguratamente mentre qualcuno poteva pensare che la faccenda si stesse assestando, è arrivata Omicron 5". "La minor patogenicità delle ultime varianti Omicron è anche legata al fatto che abbiamo tantissima gente vaccinata" in grado di proteggersi dall'ospedalizzazione e dalla morte. Secondo l'infettivologo milanese la nuova variante sarebbe "meno cattiva", più contagiosa ma con una capacità di causare malattia grave minore, ma non per questo da sottovalutare. "I fragili sono un gruppo a serio rischio e abbiamo ancora moltissimi non vaccinati, non solo tra i più giovani ma anche tra gli over 50". Uno scenario "pericoloso" secondo Galli che spiega che "se il trend continua", esiste la possibilità che "prima di ottobre si possono incontrare problemi" come gli ospedali impossibilitati a svolgere le attività ordinarie dovendosi occupare di un "surplus di pazienti con Covid".