Bassetti: "Differenziare tra chi ha il tampone positivo da chi la polmonite"

"Era ampiamente previsto che con la ripresa della scuola e delle attività produttive nella prima settimana di ottobre avremo avuto un aumento dei contagi. Dopodiché è importante capire che tipo di contagi sono: assistiamo a un aumento delle persone con tampone positivo, ma non sappiamo se queste persone sono asintomatiche, poco sintomatiche, molto sintomatiche, gravi. E mi sembra che il dato ospedaliero, che è quello che conta di più, dice che in ospedale ci sono persone con il tampone positivo ma con problemi diversi dal Covid. Forse, dunque, varrebbe la pena iniziare a classificarle in maniera diversa. Non si può affrontare il Covid nel 2022 con le misure che abbiamo utilizzato nel 2020 e 2021", aggiunge Bassetti.