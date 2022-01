Covid, a Parigi scontri al corteo contro il Super Green pass

di Gabriella Giovanetti

A Parigi, dove l'ex dirigente del Front National Florian Philippot guidava il corteo principale, qualche tafferuglio con lancio di gas lacrimogeni da parte della polizia. Fra i manifestanti, nutrita la presenza di "No vax". Particolarmente preso di mira dai manifestanti, non particolarmente numerosi, il presidente Emmanuel Macron per l'attacco sferrato in settimana contro i non vaccinati, definiti "irresponsabili", ai quali ha promesso di "rompere le scatole fino in fondo".