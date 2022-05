Balneari, ddl concorrenza in Aula il 30 maggio

di Giuliana Grimaldi

Indennizzi per chi ha avviato lo stabilimento, escluse però le strutture abusive, e onere per gli eventuali nuovi vincitori della concessione di pagare i "vecchi" per l'avviamento: queste le ipotesi contenute nella proposta di sintesi del governo, che potrebbe diventare un emendamento al ddl concorrenza all'esame del Senato.