Assegno unico, Bonetti a Tgcom24: "Strumento per tutte le famiglie"

"Sarà dimensionato cioè la quantità di denaro che le famiglie riceveranno cambierà in base al reddito familiare: si va da 175 euro per Isee inferiore ai 15mila euro fino ai 50 euro che è la cifra minima per chi ha più di 40 mila euro di Isee o chi ritiene di non dover presentare l'Isee". Lo ha ribadito la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Tgcom24.