Addio Ciriaco De Mita, il ricordo di Mastella a Tgcom24: "È stato un maestro della politica"

Clemente Mastella ripercorre i periodi più intensi dell'attività politica di De Mita: dal doppio incarico in qualità di presidente del Consiglio e segretario del partito, alla sua fama per le analisi politiche "ragionamenti abbastanza complicati però pieni di quella sintassi di filosofia politica che ne faceva un leader e un maestro", sino al suo legame con il territorio. "Era popolare, tentava di dare una risposta alle zone in quegli anni molto povere" - ha raccontato Mastella, convinto che adesso a proseguire il suo lavoro sui territori debba essere "il collettivo". "Come capita nelle grandi squadre di calcio quando un atleta lascia la scena, occorre lavorare in equipe" soprattutto in questo periodo in cui in particolare il Sud può sfruttare lo strumento del Pnrr.