Onu, Biden: Ue partner fondamentale su clima e sicurezza

di Isabella Josca

"Inizia una nuova era di diplomazia e di pace". La mia amministrazione vuole aprire una nuova era di diplomazia" dopo la fine della guerra in Afghanistan e "guiderà il mondo verso un futuro più pacifico", ha continuato Biden. "Un futuro - ha aggiunto - che dipende comunque dalla capacità di agire insieme". "Ue partner fondamentale su clima e sicurezza"Biden ha rassicurato l'Europa sottolineando il forte legame con il Vecchio Continente. "L'Ue è un nostro partner fondamentale nelle sfide su clima e sicurezza. Continueremo a difenderci dal terrorismo e ad usare la forza se necessario ma come ultima risorsa, con il consenso degli americani e in concertazione con i nostri alleati e i nostri partner", ha aggiunto.