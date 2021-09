Tasse, da gennaio i primi possibili tagli

di Diletta Petronio

Il ministro del Tesoro, Daniele Franco, punta su questo "tesoretto" per far quadrare i conti. Intanto si parte. già a gennaio sarebbero possibili i primi tagli alle tasse. In particolare per il ceto medio: l'ipotesi è una riduzione del carico per i redditi tra i 28.000 e i 55.000 euro, oggi gravati da un'aliquota al 38 per cento. Potrebbe scattare in manovra, mentre nel quadro complessivo della riforma c'è la semplificazione degli scaglioni Irpef con una revisione delle 5 aliquote attuali. E anche l'allargamento della no tax area.