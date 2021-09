Smart Working, entro un mese il contratto per il pubblico impiego

di Giuliana Grimaldi

Da inizio 2022 ogni ufficio pubblico dovrà dotarsi di un piano organizzativo che prevede un massimo del 15% di attività svolgibili da remoto. Il nuovo contratto riguarderà 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici. L'accordo sarà individuale e andranno concordati la durata, le giornate di lavoro in smart working e il luogo della prestazione. Probabile il varo di una legge ad hoc per il pubblico e anche per il privato.