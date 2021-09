Pnrr, il sottosegretario Amendola: "Una missione che deve unire il Paese"

"Dobbiamo essere più ambiziosi, lavorare, correre e realizzare questi 205 miliardi di investimenti più i 30 del fondo complementare che faranno bene al nostro Paese non solo per sanare le ferite del Covid, ma anche per rilanciarci lungo quell'economia sostenibile e digitale che trasformerà la nostra vita. E' tempo di lavorare uniti per questi progetti", ha dichiarato Amendola.

"Serve uno spirito da missione nazionale che unisca la classe politica, così come sindacati e imprese. Molte riforme non si facevano da tempo. Non dobbiamo farci prendere dal pessimismo, è il momento di dare priorità all'agenda vera: quella della trasformazione economica del nostro Paese", ha aggiunto il sottosegretario agli Affari europei.