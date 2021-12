Plauso bipartisan del mondo politico alle parole del Capo dello Stato

di Fabrizio Summonte

Anche da Roberto Fico, per sette anni da garante della costituzione e dell'unità nazionale. Le istituzioni proseguano in questo solco applaude Enrico Letta, Mattarella si è mostrato campione dell'interesse generale, e sottolinea le parole sui giovani la sfida nel rispondere ad angosce e speranze Mattarella indica un orizzonte al quale non possiamo sottrarci dice l'ex premier Giuseppe Conte, quello della solidarietà della coesione della forza morale se saremo uniti e solidali il paese presto ripartirà, ne è sicuro Silvio Berlusconi che nel suo messaggio sui social rivolge un pensiero particolare a chi ha sofferto per il Covid e a tutti i malati.