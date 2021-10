Piero Savaris: "La tematica ambientale è sentita a livello europeo"

Dopodiché Piero Savaris ha posto l'accento sulla volontà da parte dei cittadini europei di stipendi più equilibrati non solo tra uomini e donne ma anche tra nord e sud Europa. "Ci siamo confrontati con 200 cittadini di età, culture ed esigenze diverse, e ora, come portavoce, spero di riuscire a far arrivare queste proposte anche ai leader durante il prossimo Consiglio europeo".