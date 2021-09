Papa Francesco in Slovacchia: "Mai ridurre la croce a un simbolo politico"

di Fabio Marchese Ragona

Per il Papa, nei nostri tempi "qui, grazie a Dio, non c'è chi perseguita i cristiani come in troppe altre parti del mondo", ha detto nell'omelia a Presov. "Ma la testimonianza può essere inficiata dalla mondanità e dalla mediocrità - ha avvertito -. La croce esige invece una testimonianza limpida. Perché la croce non vuol essere una bandiera da innalzare, ma la sorgente pura di un modo nuovo di vivere".