Nucleare, Cingolani: "Non sono fan, ma nemmeno lo condanno"

"Secondo me la soluzione ancora non l'abbiamo - ha aggiunto il ministro - ma se smettiamo di studiare, di fare ricerca e innovazione, certamente non viene da sola". Tra le possibilità tecnologiche, Cingolani ha citato l'estrazione di anidride carbonica dall'aria e la sua trasformazione in pietra: "Questo è un sistema poco efficiente, però il concetto è fenomenale. In una tecnologia del genere investirei per studiare. Magari tra dieci anni, ottimizzata opportunamente, risolve tanti problemi".