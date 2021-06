Non solo cashback, Draghi marca la discontinuità con il governo Conte

di Alan Patarga

Non solo il cambio di passo sui vaccini, dunque, con l'avvicendamento tra il supercommissario Arcuri e il generale Figliuolo. L'elenco delle nuove decisioni si allunga ogni giorno e riguarda principalmente le scelte di politica economica. l'ultima vittima di questo repulisti è il programma cashback, lanciato in pompa magna lo scorso dicembre e giunto già alla fine dei suoi giorni. Si chiude per un semestre, per ora, nonostante i malumori di ministri e parlamentari 5 Stelle, e il timore del Pd che l'addio alla sperimentazione possa scuotere le intese a sinistra