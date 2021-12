New York, dietro la morte del ricercatore potrebbe esserci un rito di iniziazione

di Simone Cerrano

L'afroamericano, pluripregiudicato in libertà vigilata, probabilmente voleva dimostrare alla sua gang, la "EveryBody Killer", che gli anni di carcere non lo avevano cambiato e che la semilibertà che gli era stata concessa non era frutto di nessun tradimento nei confronti della banda. Una prova di violenza per essere riammesso nella gang. "Non si può morire così. Mio figlio non ha fatto nulla di male" è il grido di dolore della mamma di Davide.