Migranti, Tajani a Tgcom24: "È una strategia politica della Bielorussia"

"C'è più preoccupazione oggi per la frontiera polacca di quanta non ce ne sia per la frontiera greca, o quella italiana, o quella spagnola", aggiunge Tajani, chiarendo che "fa tutto parte di uno stesso problema: l'Europa e l'immigrazione. Abbiamo bisogno di una politica europea sull'immigrazione che risolva il problema a monte. Serve una Europa più coraggiosa e più politica".