Miani a Tgcom24: "Come proteggersi a cene e pranzi di Natale"

"È importante comportarsi in maniera corretta quando ci vediamo con famiglie allargate o amici nelle nostre case come nei locali. Aprire le finestre o le porte permette di diminuire la concentrazione dei droplets che possono contenere il virus. La mascherina diventa FFP2 perché protegge di più e consente meno passaggio dell'aria espirata. Per quanto riguarda le feste a casa è bene evitare lo scambio di bicchieri e i brindisi ravvicinati".