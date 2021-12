Il discorso di Mattarella: "Grazie italiani, ora nuova stagione dei doveri"

"Sono stati sette anni impegnativi, complessi, densi di emozioni": così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto per l'ultima volta dal Quirinale il suo saluto agli italiani, parlando dei "momenti drammatici" della pandemia e ricordando "i meriti di chi, fidandosi di scienza e istituzioni, ha scelto di vaccinarsi: la quasi totalità degli italiani". Sprecare i vaccini è invece "un'offesa a chi non li ha avuti".

"La ricerca e la scienza - ha spiegato - ci hanno consegnato, molto prima di quanto si potesse sperare, questa opportunità. Sprecarla è anche un'offesa a chi non l'ha avuta e a chi non riesce oggi ad averla. I vaccini hanno salvato tante migliaia di vite, hanno ridotto di molto - ripeto - la

pericolosità della malattia".

Il presidente della Repubblica è quindi tornato a parlare della sua esperienza al Colle, ricordando che "anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentito solo e ho cercato di trasmettere un sentimento di fiducia e di gratitudine a chi era in prima linea. Ai sindaci e alle loro comunità. Ai presidenti di Regione, a quanti hanno incessantemente lavorato nei territori, accanto alle persone. Il volto reale di una Repubblica unita e solidale. E' il patriottismo concretamente espresso nella vita della Repubblica".

Nel suo messaggio il Capo dello Stato ha anche citato "la commovente lettera del professor Pietro Carmina, vittima del recente, drammatico crollo di Ravanusa. Professore di filosofia e storia, andando in pensione due anni fa, aveva scritto ai suoi studenti: 'Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare...'. Faccio mie - con rispetto - queste parole di esortazione cosi' efficaci, che manifestano anche la dedizione dei nostri docenti al loro compito educativo".