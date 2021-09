di Enrica Iacono

I colpevoli hanno poi confessato di averlo colpito per errore e sono stati condannati a 16 anni, pena poi ridotta a 14 anni e 8 mesi. Da allora Manuel è alle prese con un percorso di riabilitazione e si è reso protagonista di tante campagne solidali sul tema della disabilità. La più eclatante sarà quella all'interno del reality: "Entro nella Casa perché credo di poter lasciare un segno nel cuore e nella mente delle persone - ha esordito Bortuzzo dopo aver fatto il suo ingresso in sedia a rotelle -, sogno un mondo di pari opportunità per tutti, magari non cambierò io il mondo ma credo che questo può essere solo l'inizio".