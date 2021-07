M5s, tre giorni per evitare il crac

di Alessandra Chertizza

E sono ore complesse, "è il momento del lavoro comune", dice D'Incà. E un altro dei pontieri più attivi, Luigi Di Maio, intervistato da Nunzia De Girolamo all'evento Alis a Sorrento, osserva: "Momento politicamente molto delicato credo si debba parlare pochissimo e trovare soluzione comune. Io ci credo. Faremo ripartire questo progetto".

Prima l'appello all'unità di 19 senatori, poi una cena nella sua casa di Marina di Bibbona con Di Maio e Fico aprono una breccia nel cuore di Grillo. Il garante sospende la votazione del comitato direttivo sulla piattaforma Rousseau, che avrebbe azzerato completamente il corso contiano del Movimento e nomina 7 arbitri con il compito di trovare una mediazione nel comitato: Vito Crimi, il reggente che ha sfidato Grillo proclamando il voto su un'altra piattaforma; i capigruppo alla Camera, al Senato e al parlamento europeo Crippa, Licheri e Tiziana Beghin in nome dei tanti parlamentari che hanno chiesto di non spaccare il Movimento; Patuanelli per i ministri e gli stessi Fico e Di Maio.

Statuto, carta dei valori e codice etico: Grillo concede tre giorni per modifiche in linea con i principi e i valori della comunità pentastellata. Ne rimangono poco più di due per evitare l'implosione. Il partito di Conte resta tra le ipotesi: in tanti sarebbero pronti a seguirlo.