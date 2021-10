Nonostante l'Ue ha affermato che non finanzierà nessun muro anti-migranti, Polonia e Bielorussia tirano dritto. Il parlamento di Varsavia ha dato l'ok definivo alla costruzione della barriera che si estenderà per oltre 100 chilometri lungo la frontiera orientale dell'Unione europea e costerà 353 milioni di euro. Il presidente polacco Andrzej Duda aveva annunciato che avrebbe firmato la legge non appena fosse stata approvata dal parlamento e ora al filo spinato già posizionato si sostituirà un muro alto due metri e mezzo che, insieme alle centinaia di militari dispiegati lungo il confine, impedirà qualsiasi possibilità di accesso alle migliaia di disperati che arrivano dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Iraq per cercare un futuro in Europa.