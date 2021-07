JP Morgan: "Momento giusto per investire in Italia"

di Annalisa Lospinuso

"Superata la crisi post Covid, l'Italia potrà accelerare nella crescita" ha detto il banchiere americano in un'intervista al Sole 24 Ore " e attrarre nuovi capitali dall'estero grazie anche all'effetto Draghi". Le parole chiave di questo processo saranno innovazione e Recovery Fund: serviranno a portare il nostro Paese sulla via della ripresa. Parole confermate dai dati di EY: nonostante la pandemia, nel 2020 gli investimenti esteri sono cresciuti in Italia del 5% in controtendenza rispetto alla media europea (-13%).