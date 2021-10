Inghilterra, deputato ucciso: è terrorismo

di Isabella Josca

L'inchiesta è affidata all'anti-terrorismo: in carcere, con l'accusa di omicidio, è finito un cittadino britannico musulmano di origini somale di 25 anni. Non si cercano complici, avrebbe agito da solo, ma perquisizioni sono in corso in due abitazioni londinesi. L'identita' dell'arrestato non è stata resa nota, ma il suo nome, secondo alcuni media britannici, potrebbe risultare tra quelli dei soggetti considerati a rischio radicalizzazione. La Gran Bretagna è sotto shock per il secondo omicidio politico in cinque anni - nel 2016 fu uccisa la deputata laburista Jo Cox, fervente europeista - tra bandiere a mezz'asta, veglie di preghiera, candele e fiori.