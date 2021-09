Elezioni in Russia, Putin vince ma perde consenso

di Giandomenico Curtò

Il partito del presidente conserva dunque la maggioranza assoluta ma, secondo le proiezioni, avrebbe perso quasi cento seggi e non può più modificare la Costituzione da solo. Il tutto nell'ambito di consultazioni caratterizzate da un nuovo minimo storico di affluenza: il 45,15% in tre giorni di urne aperte, con la possibilità di optare per il voto elettronico.

L'exploit della falce e martello si deve anche grazie all'appello del dissidente Navalny per un "voto intelligente". Una mossa che, dalla tradizionale "cintura rossa" degli Urali, ha spinto il vessillo comunista anche all'Estremo Oriente e alla Siberia.