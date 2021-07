di Luca Pesante

Così in Russia, dove per il quinto giorno consecutivo si registra un picco di nuove vittime: 697 nelle ultime 24 ore, a fronte di quasi 24.500 infezioni, il numero più alto da metà gennaio.

La mutazione del virus spinge i contagi anche nel continente fin qui meno colpito da Covid-19, l' Africa, dove secondo l'Oms i dati raddoppiano ogni tre settimane. In Sudafrica - dopo una tregua durata pochi mesi - i numeri dell'ultimo bollettino tornano a preoccupare le autorità, con oltre 20mila nuovi casi, che portano il totale a 1,9 milioni di malati.

L'India, intanto, ha superato la soglia dei 400mila morti, cifra considerata una sottostima a causa della mancanza di test e dati ufficiali in molte delle aree dove si sono concentrate le infezioni. In uno dei Paesi più colpiti - il Brasile - la Procura Generale della Repubblica ha avviato un'inchiesta per chiarire se il presidente Jair Bolsonaro abbia commesso illeciti dopo essere stato informato di presunte irregolarità nel contratto pubblico per l'acquisto - a un prezzo maggiorato - di 20 milioni di dosi di vaccini.