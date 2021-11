Costa a Tgcom24: "Dal virus ci difende il vaccino, non il tampone"

Costa ha poi sottolineato le cause del ritorno alla normalità: "Se oggi anche chi non si è vaccinato può usufruire di queste libertà è grazie ai 45 milioni di concittadini che si sono vaccinati. E allora credo non sia giusto che anche chi si è vaccinato debba prolungare misure restrittive per una responsabilità di coloro che ancora non si sono vaccinati. Si deve valutare anche misure differenziate per chi si è vaccinato e chi no".

Per quanto riguarda la terza dose, secondo Costa, "è ragionevole pensare che ci sarà una graduale estensione della platea", ma è una situazione in cui "la politica dovrà prendere atto delle evidenze scientifiche e attenersi a queste". Mentre riferendosi a chi ha ricevuto il vaccino monodose di Johnson&Johnson, ha anticipato che "presto arriveranno le indicazioni dell'Aifa. Ragionevolmente sarà previsto un richiamo con Pfizer o Moderna, ma bisogna capire l'arco temporale entro cui andrà ricevuta la seconda dose".