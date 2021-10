Corea del Nord, esibizione estrema per Kim

di Isabella Josca

La prova di forza della Corea del Nord passa anche per questa esibizione insolita ed estrema, un messaggio chiaro di Kim jong-un agli stati uniti e al mondo: il nostro esercito è invincibile. Il regime di Pyongyang mostra i muscoli - letteralmente - e la potenza dei militari nordcoreani, il tutto sotto lo sguardo attento e divertito del leader supremo.

Uno show di auto-difesa trasmesso dalla tv di stato in occasione dell'anniversario della fondazione del partito dei lavoratori. Una parata militare decisamente diversa: oltre alla tradizionale sfilata di blindati e missili balistici, ecco anche la rassegna dedicata all'auto-difesa e alla forza fisica dei soldati dello stato eremita.

Proteggiamo la nostra sovranità nazionale, ha detto Kim jong-un, svelando al mondo la nuova arma ipersonica che il regime sostiene di aver già testato. La Corea del Nord si astenga da azioni che alzino la tensione, è il messaggio di Washington, ribadendo il sostegno degli stati uniti per il dialogo e la cooperazione.

Ma per la prima volta Kim jong-un sembra essere diventato anche un'icona pop, il suo volto stampato sulla t-shirt di un direttore d'orchestra nordcoreano. Non era mai accaduto, in quanto ogni immagine della famiglia Kim è considerata sacra e non andrebbe in alcun modo danneggiata o distorta.