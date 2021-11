Cop26, Greta Thunberg: "I veri leader siamo noi"

di Paola Miglio

Per Greta Thunberg, "da queste conferenze non verrà il cambiamento, se non ci sarà una grande pressione pubblica dall'esterno". L'attivista ha poi lanciato l'invito: "Tutti voi che potete, per favore, unitevi alla nostra lotta." L'unico incontro a cui ha partecipato è stato quello con il segretario dell'Onu, Antonio Guterres, che poi ha dichiarato: "Io sto con i giovani del mondo che continuano a chiedere un'urgente azione per il clima".