Cingolani a Tgcom24: "G20 Ambiente? Ecco perché non è stato un successo a metà"

"Cina e India ci hanno detto che la decisione la vogliono rimandare al G20 dei Capi di Stato, mi sembra una risoluzione molto ragionevole", afferma Cingolani. "Francamente capisco che per grandissimi Paesi, con miliardi di abitanti, cambiare il modello produttivo ed energetico è una roba molto grossa. Il fatto che tutte le nazioni, anche quelle più grandi e complesse, abbiano detto che l'Accordo di Parigi va confermato, è di per sé la notizia migliore. I due punti controversi vanno spostati al livello dei capi di Stato, perché i ministri della Transizione ecologica o dell'Ambiente non potevano decidere la politica industriale di un Paese".