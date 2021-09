Catalogna, Puigdemont libero

di Alessandro Tallarida

Puigdemont è stato arrestato giovedì a Sassari dalla polizia di frontiera su mandato europeo. Il 30 ottobre 2017 il leader catalano era espatriato in Belgio, a Bruxelles, per evitare l'arresto perché accusato di ribellione. A suo carico, visto che si era rifiutato di tornare in Spagna, le autorità di Madrid avevano emesso un mandato d'arresto europeo.