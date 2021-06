Air Italy, sindacati: prorogare cigs e lavorare a progetto

Si fa strada una nuova ipotesi per il futuro di Air Italy. Mentre in piazza Montecitorio, a Roma, i lavoratori dell'ex Meridiana e tutti i sindacati di categoria manifestano per chiedere al Governo misure di salvaguardia dei dipendenti della compagnia aerea in liquidazione, cosi' da scongiurare l'avvio del licenziamento collettivo previsto l'1 luglio, notizie di stampa - il primo a lanciarle e' stato Il Sole 24 Ore - parlano di una nuova soluzione all'orizzonte. Si tratterebbe di un nuovo piano dell'advisor Longheadland di Paul Whelan, con capofila il finanziere russo Oleg Evdomikov e il supporto di fondi americani e francesi per rilevare il ramo voli di Air Italy