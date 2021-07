di Alberto Pastanella

"Poteva arrivare una molotov, finivamo bruciati - spiega Placanica a NewsMediaset - temevo per me ma anche per i miei colleghi. Una forza maggiore che mi ha portato all'estrazione della pistola che non era dovuta da parte mia alla volontà di offendere o uccidere. La pistola - continua - l'ho tirata fuori per allontanare chi potevo allontanare, non avevo altri mezzi. Ho potuto puntare la pistola verso l'alto per allontanare i No Global, altro non potevo fare".

Esonerato dall'Arma dei Carabinieri, profondamente segnato da quella tragedia, Placanica sul banco degli imputati non è mai arrivato. Nessun processo per lui. I periti balistici dimostrarono che il colpo era stato sparato verso l' alto e aveva colpito il giovane dopo essere rimbalzato su un sasso lanciato dai manifestanti. Il caso fu archiviato anche se la ricostruzione è ancora duramente contestata dalla famiglia di Carlo Giuliani.

"Era un ragazzo come me, stessa età, servivamo quella giornata in maniera differente. Io lavoravo per lo Stato, i Carabinieri - conclude Placanica - Giuliani manifestava per un ideale ben diverso dal nostro. Da quel giorno io non ci sono più, non reagisco alla vita".