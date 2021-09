Governo, è scontro sul Green pass

di Laura Berlinguer

La Lega ribadisce di essere contraria a obblighi, multe, discriminazioni, sottolinea come in nessun paese europeo l'immunizzazione sia imposta per legge, e rilancia: lo Stato garantisca tamponi rapidi gratuiti. Salvini avverte: restiamo al governo, ma non rinunciamo alle nostre battaglie, 5 stelle e pd si rassegnino.