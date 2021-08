Riforma Giustizia, stasera il voto di fiducia

di Laura Cannavò

Si riprenderà come da regolamento 24 ore dopo, questa sera a partire dalle 20,45, per due due diversi voti di fiducia sui due maxi-emendamenti usciti dalla faticosa mediazione di maggioranza. Martedì mattina il voto finale sul testo.

Un braccio di ferro che ha lasciato cicatrici, come si è visto nel primo test ieri pomeriggio, quando la camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da Fratelli d'Italia e dagli ex-5 stelle di Alternativa c'è, con 357 voti contrari, e 41 deputati pentastellati assenti non giustificati. Un segnale subito interpretato come avvisaglia di possibili defezioni nel voto di fiducia. Ma nella prima infuocata domenica d'agosto, erano in molti gli assenti. La pattuglia pd ha rivendicato la sua compattezza.