Riforma Giustizia, Conte: "M5s compatto"

di Alessandra Chertizza

Sulla giustizia ci siamo fatti trovare un po' impreparati perché eravamo in piena transizione ma non ripeteremo lo stesso errore riconosce l'avvocato che cerca di andare oltre: il reddito di cittadinanza non si tocca. Ma al suo primo vero banco di prova di tenuta del movimento, il leader in pectore è in difficoltà. A Montecitorio tra gli assenti ci sono nomi pesanti: ex ministri, ex sottosegretari..: Giulia Grillo, Fraccaro, Brescia, Saitta, Ferraresi... un deputato - Melicchio - che vota con le opposizioni. Abbiamo ottenuto molto ma non tutto ciò che volevamo spiega Conte all'assemblea dei parlamentari. I big fano quadrato.