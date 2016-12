Sagre d'Italia: appuntamenti in allegria

ArteVino - Maleo (LO) - La suggestiva cornice di Villa Trecchi ospita da venerdì 19 a domenica 21 una rassegna artistica ed enogastronomica tra arte, musica e degustazioni tutte da assaporare. Le cantine e il parco della Villa ospitano degustazioni di oltre duecento etichette tra vini italiani e internazionali, champagne, vini francesi e vini da dessert, in un percorso suggestivo che può dare grandi soddisfazioni agli enoappassionati, ma che offre spunti di grande interesse anche a chi coltiva altre passioni. Sono in degustazione, oltre ai vini di aziende provenienti dalle migliori zone viticole, numerosi prodotti alimentari tipici. Oltre al vino sono presenti anche tante birre artigianali prodotte dai birrifici del territorio lodigiano e cremonese, alla spina e in bottiglia.



Sagra della cipolla rossa - Breme (PV) - Fino al 21 giugno un appuntamento estivo per festeggiare la regina di tutti i condimenti: la dolcissima cipolla rossa di Breme. In giro per gli stand è possibile degustare una selezione gastronomica da togliere il fiato: antipasti di cipolle e nervetti, zuppa di cipolla, cinque varietà d'insalata cotta e cruda, le imperdibili pizze e focacce cotte nel forno a legna a base della rossa Bremese, l'impareggiabile tortala Dolcissima e mille altre ricette in grado di soddisfare tutti i palati.



Suq - Genova - Fino a mercoledì 24 giugno Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova si trasforma in un grande bazar di popoli e culture diverse. Spettacoli teatrali, concerti, workshop, ma anche cucine dal mondo e artigianato da 35 diversi Paesi scandiscono il cartellone della manifestazione, arrivata quest'anno alla diciassettesima edizione. Cuore del Festival è la rassegna “Teatro del Dialogo”. Una sezione è inoltre dedicata ai bambini con attività come i laboratori di percussioni africane e le letture multilingue.



Sagra dello struzzo - Governolo (MN) - In provincia di Mantova, da venerdì 19 a domenica 21 giugno, si celebra la cucina a base di carne di struzzo, una carne rossa e tenerissima, dal basso contenuto di colesterolo e molto ricca di ferro. Il menù prevede stringozzi con julienne di zucchine, porcini e struzzo, arrosto di struzzo con salsa di arance e sformato di verdure e tiramisù all'ananas con uova di struzzo e cioccolato bianco, il tutto accompagnato da una degustazione degli ottimi vini della zona. (FOTO REPO)



In Piazza a Firenze - Firenze - Dal 18 al 21 giugno a Firenze inizia l'estate del buon gusto: un mondo di profumi, suoni, visioni danno vita a un evento esclusivo che porta nella straordinaria terrazza del capoluogo toscano l'eccellenza enogastronomica e artigianale del territorio. Oltre 80 banchi con i migliori produttori del territorio presentano le loro produzioni di nicchia. Eccellenze enogastronomiche e artigianali si mettono in mostra, mentre grandi chef propongono showcooking tra classico, vegan e street food. Spazio anche alla cucina per i bambini e alla degustazione. Un angolo di Piazzale Michelangelo, invece, viene riservato a un'inedita e singolare Enoteca con vista, arricchita da una lounge area dove rilassarsi e degustare ogni giorno, durante l'orario di apertura del mercato, una selezione di superbi vini toscani.



Festa del Rinascimento - Acquasparta (TR) - Fino a domenica 21 giugno Acquasparta ospita un evento che rievoca gli antichi spledori del 600 in Umbria. Per una decina di giorni le tre contrade cittadine, Contrada Ghetto, Porta Vecchia, San Cristoforo, si sfidano in una serie di giochi, tornei e confronti per vincere il Palio finale. Quattro sono le gare, in particolare la gara gastronomica, la gara di animazione, il Palio della Lince e il Gioco dell'Oca.



Sapori di...vini - Montelibretti - Roma - Dal 19 al 21 giugno torna ad animare il centro storico di Montelibretti una manifestazione all'insegna dell'enogastronomia di qualità e delle tradizioni. I visitatori, lungo gli stand enogastronomici, possono assaporare le ricette tradizionali della Sabina come la pasta con i frigorilli, i piccoli fichi non ancora maturi, le salsicce co' la pitarta (coriandolo), le lumache al pomodoro fino ai fagioli con le cotiche; mentre prestigiose aziende vinicole italiane fanno da traino alla manifestazione con degustazioni e non solo: chi vuole può infatti conoscere più da vicino cosa si cela dietro una bottiglia di vino, prodotto affascinante e misterioso, espressione di ingegno, laboriosità, potenza e caparbietà: un vitale nettare che racchiude in sé tutto il fascino della sua storia.



Sagra dell'albicocca - Sant'Anastasia - (NA) - Per rilanciare le tradizioni locali e valorizzare i prodotti locali della terra a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, si svolge la sagra dell'albicocca, manifestazione iniziata per volontà di un'associazione nei lontani anni cinquanta. La festa porta in mostra nel centro ampie ceste di frutta per la degustazione e marmellate e gli stand mostrano tutti i prodotti a base di albicocca o con confetture di frutta e prodotti tipici. Si possono degustare crostate, ma anche altri prodotti del luogo come ciambelle con l'uovo, vini, liquori come il nocino, melanzane al cioccolato, minestra maritata, il piatto tipico del luogo con carne di maiale e verdure. La sagra è accompagnata da musiche, canti popolari, suoni di fisarmonica e fuochi d'artificio.



Inycon - Menfi (AG) - Da venerdì 19 a domenica 21 a Menfi si svolge la 20^ edizione di Inycon, la rassegna dedicata al vino siciliano di qualità. L'edizione 2015 si articola alla scoperta del mondo di Bacco, tra degustazioni di vino sotto le stelle, mostre, momenti di approfondimento e tour alla scoperta delle cantine del comprensorio. Obiettivo dell'evento è quello di valorizzare il territorio della cittadina dal punto di vista vitivinicolo, turistico e imprenditoriale, promuovendo la Strada del Vino Terre Sicane e le cantine del comprensorio. Ogni sera, spazio all'intrattenimento, con la musica e gli spettacoli.