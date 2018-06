Sagre: atmosfere d’estate per le gite fuoriporta

VALMALENCO CASPOGGIO 3 DAYS - Caspoggio (Sondrio) – Tante esperienze tra gusto e natura: è questo il menù della tre giorni che porta i visitatori alla scoperta di Caspoggio, piccolo borgo alpino nel cuore della Valtellina. Da venerdì 22 a domenica 24 giugno, il territorio e le sue tradizioni si propongono ai visitatori in un weekend ricco di attività ad alto tasso di adrenalina, di gusto e di divertimento per tutta la famiglia. Ci sono momenti di spettacolo, con danze aeree, show acrobatici e spettacoli con il fuoco, musica, visite culturali, ad esempio all'Osservatorio astronomico e alla Miniera della Bagnada. Spazio anche allo sport con trekking, arrampicate guidate sulle falesie, percorsi in mountain bike, escursioni fotografiche con notte in rifugio. Le strade del centro storico di Caspoggio ospitano il mercato contadino, le degustazioni di street food e una cena gourmet Alpine style, prevista per il sabato sera e solo su prenotazione, con gli chef stellati. INFORMAZIONI www.valmalenco3days.it .



FESTA ARTUSIANA - Forlimpopoli (Forlì) - Suoni, profumi e sapori riempiono il centro storico della cittadina che ha dato i natali al gastronomo Pellegrino Artusi, padre della cucina italiana. Nove giorni di festa tra eccellenze della cucina, cultura e intrattenimento, da sabato 23 giugno a domenica 1 luglio In primo piano le gioie del palato, ma anche la riflessione culturale e sociale della tavola, degustazioni, spettacoli, concerti, incontri e mostre. Le oltre 700 ricette artusiane sono il filo conduttore di oltre 150 appuntamenti fra laboratori e incontri con il coinvolgimento di oltre 60 ristoranti allestiti appositamente per la festa. INFORMAZIONI www.festartusiana.it .



SAGRA DEL TORTELLO - Luco di Mugello di Borgo San Lorenzo (Firenze) - Il grazioso centro a circa 4 chilometri da Borgo San Lorenzo, sulle colline toscane, ospita da venerdì 22 e domenica 24 giugno la 64° edizione della Sagra del Tortello. Le specialità della cucina mugellana sono protagoniste del programma di questa iniziativa, una tra le più antiche della zona. Oltre a visitare il meraviglioso territorio toscano, è possibile degustare i tipici tortelli di patate conditi con sugo di carne o al burro e salvia. Ottimi sono anche gli gnocchi fatti a mano, le tagliatelle e le specialità alla brace. Il paesaggio mozzafiato fa da cornice a questo evento che rende omaggio alla gastronomia locale.



SAGRA DELLA FRITTURA - Vallerano (Viterbo) - Il grazioso centro sul Monte Cimino celebra, da venerdì 22 a domenica 24 giugno, la cottura più golosa della nostra gastronomia. Si possono assaggiare melanzane, patate, zucchine, il celebre baccalà, fiori di zucca, pizze, tutto impastellato e fritto secondo la tradizione. Ci sono anche i piatti tipici come le “fricciolose”, primi piatti come le penne all’arrabbiata, salsicce alla griglia, dolci tipici del luogo, giochi per i bambini e musica.



FESTA DELLA LAVANDA - Castelnuovo di Assisi (Perugia) – Colori, profumi e buoni sapori sono protagonisti di tre weekend nella natura umbra, da sabato 23 giugno a domenica 8 luglio. Oltre a passeggiare presso i filari di lavanda o nel giardino delle salvie ornamentali e accanto al campo delle erbe aromatiche, si può visitare la mostra di florovivaismo con le piante e i prodotti artigianali alla lavanda e con tante piante rare, rose, agrumi e piante grasse. C’è anche il mercato di artigianato di qualità. Si possono effettuare visite guidate per scoprire i profumi di piante aromatiche spesso sconosciute e assistere alla distillazione della lavanda e all'estrazione dell'olio essenziale. Ingresso gratuito. INFORMAZIONI: www.illavandeto.com .



INFIORATA - Città della Pieve (Perugia) - La splendida cittadina umbra si trasforma, sabato 23 e domenica 24 giugno, in un vero arazzo di fiori multicolori in occasione della 53esima edizione dell’Infiorata, organizzata dai contradaioli del Terziere Casalino in omaggio al loro Patrono San Luigi Gonzaga. I fiori, oltre a colori, profumi e bellezza per il tappeto floreale di oltre 900 metri quadrati che va da Porta Sant’Agostino sino ai piedi della Cattedrale in piazza del Plebiscito, offrono tante gioie del palato grazie ai gustosi piatti della tradizione. Arte, storia e antiche tradizioni, un mix irresistibile che ogni anno dà vita a uno spettacolo di incomparabile bellezza.



FESTIVAL DELLO STREET FOOD - Vasto (Chieti) – Il lungomare Cordella a Vasto è cornice di tre giorni di divertimento e gusto: da venerdì 22 a domenica 24 giugno la bella località marina abruzzese ospita la prima edizione del Festival dello Street Food targato Typical Truck Street Food. Una grande sfida a colpi di ricette e tipicità di tutte le regioni italiane: hamburger gourmet, scottona sfilacciata, arrosticini di pecora e chianina, pesce fritto, olive all'ascolana, arancini, pane e panelle, verdura alla griglia, pollo fritto, hamburger di tonno e pesce spada, e molto altro ancora, anche per ama i sapori dolci. Per allietare l’atmosfera ci sono artisti di strada e del circo, giochi e laboratori per i bambini. Gran finale con lo spettacolo pirotecnico Fire Show, con musica arte e fuoco. Ingresso libero. INFO: www.comune.vasto.ch.it.



SAGRA DELLE TROFIE CON RADICCHIO E PORCINI - Montoro (Avellino) - Montoro è un piccolo centro ricco di storia, dalle atmosfere tipicamente medievali: la Sagra Trofie con Radicchio e Porcini, in programma da venerdì 22 a domenica 24 giugno, è una bella occasione per VISITARLO, mentre si passeggia per le vie del centro storico curiosando tra le bancarelle di artigianato, foto d’epoca e attrezzi in miniatura, per scoprire i riti e le abitudini della civiltà contadina e si degustano le specialità del territorio. Oltre alle le trofie con radicchio e porcini, a cui è dedicata la sagra, ci sono gnocchi alla borgense, crespelle, risotto, frittelle o scaloppine, dolci, gli ottimi vini del territorio. Non mancano musica, danze e giochi per i bambini. www.associazioneilcastello.com .



SALENTO BOOK FESTIVAL - Corigliano d’Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli e Nardò (Lecce)- Appuntamento con l’ottava edizione della rassegna itinerante nel cuore della provincia di Lecce. Da lunedì 18 a domenica 24 giugno, cinque serate condotte dal direttore artistico Luca Bianchini che incontrerà, tra gli altri, Luciana Littizzetto, Alberto Matano, Gino Castaldo, Chiara Galiazzo, Serena Dandini e Giacomo Mazzariol Oltre alle presentazioni dei libri, il programma si arricchisce con reading, live show, concerti, laboratori di lettura e iniziative legate al mondo dei libri dedicate ai bambini e ragazzi. Corigliano d’Otranto, Galatina, Galatone, Gallipoli e Nardò, tutti in provincia di Lecce, sono cinque centri confinanti del territorio salentino, tutti ricchi di storia e tradizione, che in questo caso accolgono autori e pubblico in luoghi di pregio, simbolo della propria comunità. Piazze, castelli, sagrati, vicoli e corti diventano teatro di libri, su scenografie di pietra leccese o di azzurro mare. Ingresso libero. www.salentobookfestival.it .