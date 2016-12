Rural Festival: un weekend dedicato alla biodiversità agricola

Rivalta di Lesignano De' Bagni si trova sulle prime colline tra Langhirano e Traversetolo, a poca distanza da Parma. L'iniziativa nasce dall'impegno e dal desiderio di far conoscere i prodotti e le eccellenze locali da parte di agricoltori e allevatori della zona. Una ventina di aziende custodi di antiche razze animali e varietà ortofrutticole, situate in zona tra le province di Parma e Reggio Emilia, propongono stand gastronomici con assaggi di salumi di maiale nero, pane di grano del Miracolo, pappa al pomodoro Riccio di Parma, maltagliati all'uovo di gallina Romagnola e altre squisitezza, tutte all'insegna della biodiversità. Tra le prelibatezze da non perdere ci sono anche la torta di patata Quarantina, l'arrosto di tacchino di Parma e Piacenza, formaggi biologici, focaccia di frumento Gentilrosso e molto altro.



I prodotti possono essere scoperti e acquistati in una mostra-mercato negli spazi di una grande stalla nella riserva naturale del parco Barboj, tra frutti e filari di viti antiche, tra varietà di mela Rosa, Seriana, Musona, fico Brogiotto nero e Dottato verde, pera Nobile e prugna Zucchella. Il luogo sorge al centro di una cornice protetta e suggestiva, tra vulcanelli di fango, increspature, calanchi, siepi, boschi di querce, in un territorio, che ha recentemente ottenuto anche la certificazione a riserva Mab Unesco.



Il festival ospita anche un parco animale di antiche razze, tra cui il maiale nero, la pecora cornigliese, il cavallo bardigiano, la gallina romagnola, il tacchino di parma e piacenza, la vacca grigia appeninica, l'asino romagnolo e altri ancora. C'è anche una mostra di trattori d'epoca Landini, con i modelli prodotti tra gli anni Trenta e Cinquanta.



Non mancano iniziative di sport e cultura: in programma domenica 6 settembre una pedalata sui colli in mountain bike, aperta a tutti, con partenza alle 9 da Rivalta. Alla sera poi alle 20,45 a Badia Cavana è in programma lo spettacolo teatrale "Matilda, Dei gratia si quid est" dedicato a Matilde di Canossa.



Per informazioni: sito Internet www.rural.it