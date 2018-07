Piemonte: s’incendia il cielo della Val d’Ossola

Un vero unicum a livello nazionale che nel 2017 raccolse e incantò 300mila persone giunte anche da Toscana, Lazio ed Emilia Romagna per assistere a spettacoli unici: musiche, fuochi e colori arricchiranno di magia anche quest'anno le quattro località di montagna protagoniste di Vette d'artificio.



Importanti novità - Numeri importanti per questo festival: 2 nazioni, 3 regioni, 4 laghi, 9 città, oltre 300.000 spettatori ogni anno per una rassegna che nasce e vive nel territorio del Distretto Turistico dei Laghi e che varca quest'anno anche nuovi "confini". Il festival tornerà anche nel 2018 a far brillare i cieli delle sere d'estate con spettacoli proposti in cornici naturali uniche e suggestive e si preannuncia già con importanti novità e numeri da record.



Appuntamenti d'agosto - Vette d'artificio propone quattro show piromusicali in alcune delle località di montagna più amate della Val d'Ossola: dopo l'apertura alla Piana di Vigezzo, sede a oltre 1.700 metri di altitudine, si proseguirà sabato 4 agosto con uno sensazionale spettacolo a Macugnaga, ai piedi della parete est del Monte Rosa; sabato 11 agosto la tappa più ad alta quota, agli oltre 2.000 metri dell'Alpe Ciamporino a San Domenico di Varzo; per il gran finale di martedì 14 agosto si torna in Valle Vigezzo con lo spettacolo a Santa Maria Maggiore, che lo scorso anno aveva richiamato 15.000 spettatori.



Emozioni visive e sonore - Le località si trasformano così per una serata in palcoscenici naturali per spettacoli piromusicali impattanti e attenti all'ambiente: gli show, altamente emozionali e personalizzati per le singole località, sono studiati per rispettare ambienti naturali unici. Gli spettacoli di quest'anno presenteranno alcune importanti novità, grazie all'inserimento di effetti scenografici luminosi che contribuiranno a creare un'atmosfera magica e suggestiva, un abbraccio di luci e fuochi in continuo dialogo con le colonne sonore.



Per maggiori informazioni: www.vettedartificio.it