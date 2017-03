Milano e la fotografia d’arte 1 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano e la fotografia d’arte Mauro Fiorese, Treasure Rooms del Museo Correr - Venezia, 2015, 2015, Stampa ai pigmenti, cm 90x120, edizione di 6 esemplari + 2PA, Courtesy: Boxart, Verona 2 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano e la fotografia d’arte JeeYoung Lee, Nightscape, 2012, Pigment print, 96 x 120 cm, Edition: 5 + 2 Aps, Courtesy: ©JeeYoung Lee by courtesy of Opiom Gallery 3 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano e la fotografia d’arte Gian Paolo Barbieri, Lynne Koester “Vogue Italia”, 1990, foto in analogico su carta Hahnemühle Fine Art Baryta 325 gr, 72x90 cm, edizione 2 di 15, Courtesy: 29 ARTS IN PROGRESS gallery 4 di 4 Ufficio stampa Ufficio stampa Milano e la fotografia d’arte Marco Palmieri, Studio per un' Annunciazione (Sandro Botticelli), 2016, cm 46 x 36, Edizione: 5, Courtesy: Antonia Jannone Disegni di Architettura leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo il successo dell’edizione 2016, alla quale hanno partecipato oltre 24.000 visitatori, MIA Photo Fair anche quest’anno ripropone il suo format consolidato: da un lato, le gallerie, cui viene lasciata la possibilità di proporre collettive o progetti monografici; dall’altro, Proposta MIA, una selezione di fotografi che si presentano individualmente ed espongono il proprio lavoro.



Tra le novità dell’edizione 2017 spicca la proposta, presentata al pubblico per la prima volta, di tre progetti tematici legati ad altrettante aree geografiche: il Focus Brasile, a cura di Denise Gadelha, il Focus Asturie, a cura di Monica Alvarez Careaga, e il Focus Ungheria a cura di Art Photo Budapest. Spazio anche alla performance, con la partecipazione di Flux Laboratory, uno spazio sperimentale multidisciplinare con sede a Ginevra, Zurigo e Atene, che incoraggia il lavoro creativo e performativo attraverso incontri con il mondo della danza, dell’arte, della filosofia, della musica e della tecnologia. C’è poi ArtOnTime, un progetto curatoriale itinerante, promosso da Artraising e sostenuto dalla Maison svizzera di orologeria Eberhard & Co. Il progetto ha l’obiettivo di finanziare e lanciare artisti nell’arte performativa con il crowdfunding. Il comitato scientifico di selezione degli artisti del progetto è composto dal Presidente della Fondazione RomaEuropa Monique Veaute, da Fabio Castelli, da Giorgio Fasol (Collezionista e Presidente dell’Ass. AGI Verona), Riccardo Lisi (curatore, direttore dello spazio La Rada, Lugano) e dal critico e curatore Antonio Grulli.



Ritorna anche il Caffè Artistico, con Lavazza che si riconferma partner di MIA Photo Fair, con le immagini del Calendario Lavazza 2017 “We Are What We Live”. Il calendario è composto da 12 coppie di fotografie affiancate: da una parte c’è il viso di un uomo o di una donna ritratti nella loro essenza e naturalezza, dall’altra ci sono un luogo o un paesaggio, che rappresenta l’ambiente in cui abitano e la natura che lavorano. Gli scatti, realizzati del fotografo francese Denis Rouvre, propongono queste due metà - uomo e ambiente – sovrapposte e modellate l’un l’altra.



Ritorna anche, per il sesto anno consecutivo, il Premio BNL Gruppo BNP Paribas, assegnato da una giuria qualificata ai fotografi che prendono parte alla fiera esponendo con le proprie gallerie di riferimento. Le opere finaliste sono pubblicate su @bnl_cultura, l’account Instagram di BNL dedicato all’arte e alla fotografia. L’opera vincitrice entrerà a far parte del patrimonio artistico della Banca, che ad oggi conta oltre 5.000 opere.



All’interno della programmazione di MIA Photo Fair trova spazio anche Codice MIA, progetto ideato e a cura di Enrica Viganò, evento di riferimento per gli artisti mid-career che intendono confrontarsi direttamente con esperti del collezionismo a livello internazionale. Sono 45 i fotografi, rigorosamente selezionati, che acquisiscono il privilegio di incontrarsi a tu per tu con collezionisti, art advisor e curatori di collezioni corporate e istituzionali provenienti da tutto il mondo. La novità di quest’anno è l’istituzione del Premio Charles Jing – collezionista di Atlanta, USA - per il miglior portfolio, che si va ad aggiungere al Premio CODICE MIA. Al primo classificato verrà riconosciuto un premio di 7.000 euro, oltre alla concessione gratuita di uno stand nell’edizione 2018 di MIA Photo Fair a Milano.



Tra gli altri riconoscimenti che vengono assegnati nel corso di MIA Photo Fair, ricordiamo il Premio Massimo Gatti, alla sua seconda edizione, dedicato alla memoria del fotografo, e il Premio RaM Sarteano, nato dalla collaborazione tra MIA Photo Fair e il Comune di Sarteano (SI), che prevede la scelta di due artisti che saranno invitati a esporre in una mostra (15 luglio – 30 settembre 2017) all’interno della Rocca Manenti.



L’appuntamento con MIA Photo Fair si arricchisce di un fitto programma di talk, incontri e dibattiti.



MIA Photo Fair 2017

The Mall – Milano Porta Nuova

P.zza Lina Bo Bardi

10 – 13 marzo

Informazioni: www.miafair.it