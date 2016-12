Mezzano romantica: Musica da Broadway e feste sotto le Dolomiti

Da Broadway alle Dolomiti, e più precisamente a Mezzano di Primiero, dove dal 2014 la prestigiosa Music Academy International di New York - che in passato organizzava i suoi corsi di perfezionamento a Bruges e a Siena - ha trovato la location ideale per i suoi corsi estivi e ha dato vita al Trentino Music Festival per Mezzano Romantica, che quest’anno proporrà in cartellone, fino all’inizio di agosto, una trentina di spettacoli, gratuiti, di portata internazionale. Mezzano si trasformerà per l’occasione in un palcoscenico diffuso, carico di suggestioni, e risuonerà di note e voci di circa 300 artisti americani ed europei (cantanti d’opera, strumentisti, pianisti, formazioni corali di grande talento) della Music Academy International, che si esibiranno in un programma ricco di appuntamenti di altissimo livello. Tra i docenti ritorneranno il grande flautista Nicolas Duchamp e la celebre soprano e grande nome dell’opera lirica Jean Michelle Charbonnet acclamata in molti teatri del mondo, dove si è esibita con i più grandi direttori d’orchestra, è attualmente in scena all’Opera di Berlino. La famosa pianista Amy Yang condurrà il Master di pianoforte, in un team docenti di indiscussa qualità.



Musical, Opera, Musica da camera - Fra le novità più attese del festival, con la direzione artistica di Francesco Schweizer, il programma dedicato ai Musical, che vedrà arrivare da Broadway, tra gli altri, il regista Joe Barros e la vocal coach Marishka Wierzbiky. Dopo l’esordio con l’applauditissimo Broadway Gala, il 13 e 15 luglio andrà in scena il noto Musical Nine. Fino al 15 luglio sarà di scena anche la Musica da camera, corso coordinato dal violinista e direttore d’orchestra Jaroslaw Lis, con concerti a palazzo Scopoli a Tonadico e numerose esibizioni nel tardo pomeriggio anche in varie altre località del Primiero. Il 20 e 22 luglio si esibirà l’Orchestra del Festival con due concerti nella chiesa di Mezzano, mentre dal 27 luglio avranno inizio dieci giorni dedicati alla grande opera con quattro opere liriche di sicuro interesse: Carmen di Bizet, L’Incoronazione di Poppea di Monteverdi, Così Fan Tutte di Mozart, e Die Fledermaus di Strauss. Saranno dirette da due famosi registi: l’americano David Gately dalla Washington Opera e l’inglese Greg Eldridge dalla Royal Opera House. A dirigere orchestra e cantanti, i direttori musicali Tim Ribchester, già apprezzato nel 2015, Christopher Larkin.



Gli altri appuntamenti di Mezzano Romantica - Terminata la Music Academy, la stagione di Mezzano Romantica continuerà con altri quattro concerti che vedranno la presenza di musicisti di notevole fama: il pianista Roberto Plano, vincitore del prestigioso Concorso di Cleveland, il chitarrista Stefano Grondona, reduce da trionfali tournée in Giappone, la pianista Ilaria Loatelli, che quest’anno debutterà al Carnegie Hall di New York, e il pianista del celeberrimo Trio di Parma, Alberto Miodini con il mezzosoprano Silvia Regazzo e il tenore Alessandro Cortello. Completeranno il programma alcune serate teatrali che vedranno impegnate le compagnie Aria Teatro di Pergine, Teatro di Meano, Costretti oltre confine di Conegliano e Anagoor.



Non solo musica - Oltre agli appuntamenti del Trentino Music Festival, Mezzano è animata questa estate da altri eventi che possono essere l’occasione per trascorrere qualche giorno di vacanza di assoluto relax in questo incantevole borgo montano, reso unico da Cataste&Canzei, una trentina di grandi installazioni realizzate, negli angoli più suggestivi, da noti artisti utilizzando la tecnica dell’accatastare la legna. Sentitissime dall’intero paese e molto gradite anche ai turisti, che vi vengono coinvolti ed hanno la possibilità di vivere in prima persona lo spirito autentico di antiche e partecipatissime feste popolari, domenica 17 e lunedì 18 luglio si svolgono la Sagra dei Carmeni e la Festa del Carmenin. Secondo tradizione, domenica è il giorno del Grande mercato, con decine di bancarelle di prodotti artigianali e golosità del territorio. In programma spettacoli per bambini, stand gastronomici, musica e, alle 17.00, la coreografica processione della Madonna del Carmine a cui è dedicata la festività, portata a spalle dai coscritti dei 18 anni, agghindati in tunica celeste. Lunedì sarà un’altra intensa giornata all’insegna di divertimento, buon cibo e musiche delle tradizione. L’evento più inusuale sarà l’interminabile e combattutissima gara di bocce lungo i vicoli del paese tra Grisoni e Pranovi (le due parti della località), unica nel suo genere in tutt’Italia, giocata da giovani e adulti fin dalle 8 del mattino. Una tradizione che risale a un centinaio di anni fa. In programma, giochi e animazione con gli asini per i bambini, orchestrine locali e stand gastronomici con prodotti e piatti tipici, quali polenta con lunaneghe, tosela o formaggio fritto, frittele, strauli e smorum, dolci tradizionali. Finalissima, alle 22.00, con la ventunesima edizione del Palio dei musàti, che vedrà alla partenza otto asini con rispettivi fantini, in rappresentanza dei paesi del Primiero.



Informazioni: www.mezzanoromantica.it