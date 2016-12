Lucca: le camelie danno spettacolo

Durante la mostra, ogni angolo del cosiddetto “Borgo delle Camelie” si veste di petali e corolle e offre assaggi di prodotti locali a chilometro zero. Ci sono anche mostre fotografiche e di pittura, con artisti intenti a dipingere “in diretta” lo spettacolare paesaggio. Non mancano workshop a tema, stand espositivi, ensemble strumentistici per momenti musicali dal vivo.



Protagonista dell'edizione di quest'anno è il Giappone, con tante curiosità da scoprire e sapori da gustare, naturalmente in stretta correlazione con la pianta di camelia e con il tè. In un padiglione dedicato al Paese del Sol Levante, tutto da visitare per conoscere e sperimentare in prima persona cultura e tradizioni dal lontano Oriente, ogni weekend sono presenti delegazioni giapponesi che danno vita a due arti secolari: l'ikebana e la cerimonia del tè.



Tra le altre cose da non perdere segnaliamo la mostra scientifica delle camelie, con specie uniche e rare, la visita ai camelieti secolari ospitati tra le mura delle meravigliose ville storiche della zona, tra cui Villa Borrini, Giovannetti, Torregrossa e Orsi, veri gioielli segreti ed eccezionalmente aperte al pubblico in occasione della manifestazione, la piantagione di tè, unica in Italia, e il Camellietum di 7250 metri quadrati in cui vengono conservati circa 1000 esemplari, di cui 750 cultivar, provenienti da quasi tutto il mondo.



L'edizione 2016 della Mostra Antiche Camelie della Lucchesia ospita, oltre alle delegazioni giapponesi, alcuni altri autorevoli special guest tra cui i membri di una nutrita delegazione tedesca che “accompagna” le antichissime camelie provenienti dal Castello di Pillnitz, tesoro botanico della città di Dresda.



Tra le bellezza da visitare nel Borgo delle Camelie in occasione della mostra ricordiamo la misteriosa torre medievale, i piccoli cortili nascosti, gli antichi portali, le ville nobiliari, gli alberi di camelie che costellano ogni angolo del paese.



La mostra Antiche Camelie della Lucchesia è aperta dalle ore 10 alle ore 18. Il biglietto è di 6 euro, l'ingresso è gratuito per i minori di 12 anni e i disabili con accompagnatore.

Il Borgo delle Camelie (S. Andrea e Pieve di Compito) durante la mostra è chiuso al traffico. Per raggiungerlo i visitatori possono approfittare delle apposite navette, disponibili sia il sabato che la domenica dalle 10 fino al termine della manifestazione. I gruppi organizzati possono raggiungere il Borgo direttamente con il proprio pullman, previa prenotazione alla segreteria della mostra. Per informazioni e per il programma completo della manifestazione www.camelielucchesia.it – info@camelielucchesia.it