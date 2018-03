Le sagre con i sapori della bella stagione

SWING ON SNOW - Alpe di Siusi – Bolzano - Continua nell'area vacanze dell’Alpe di Siusi la settimana all’insegna della musica tra le nevi e a un passo dalle piste da sci. Fino a domenica 25 marzo ci sono le serate di après-ski e, durante il giorno, i momenti di pausa tra una discesa e l’altra con la colonna sonora swing offerta dalle band che confluiscono a bordo pista oltre che nelle malghe e nei locali per un intrattenimento musicale travolgente. L’appuntamento con le band è sulle piste da sci in mattinata, nei rifugi in quota a mezzogiorno e, la sera, nei locali di Castelrotto, Siusi, Fiè allo Sciliar e Tires al Catinaccio. Informazioni: www.alpedisiusi.info.



HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero - La Strada dei formaggi delle Dolomiti fa da cornice a un vero e proprio festival del gusto, alla scoperta dei migliori prodotti caseari di montagna. Fino a sabato 31 marzo tanti appuntamenti con aperitivi, degustazioni, cene e spettacoli, alla scoperta della bontà dei prodotti della montagna e dei vini locali, a pochi passi dalle piste da sci. Menu speciali e momenti dedicati ai bambini con HappyCheese for kids. Date e luoghi su www.tastetrentino.it.



MOSTRA VALDOBBIADENE CARTIZZE DOCG - Santo Stefano di Valdobbiadene (Treviso) - Santo Stefano, frazione di Valdobbiadene, fino a lunedì 26 marzo ospita la mostra Valdobbiadene Cartizze Docg, l'appuntamento enoturistico più conosciuto di tutto il Veneto, dedicato ai vini prodotti nel territorio. Sono in programma pranzi, cene, degustazioni guidate e un'esposizione di vini d'annata e di quelli già spumantizzati. C’è anche un piccolo Museo della Terra dedicato al paesaggio, alle persone e agli oggetti locali.



COLORI & SAPORI DI PRIMAVERA - Quinto Di Treviso (Treviso) - Domenica 25 marzo 2018 i prodotti tipici del territorio sono i protagonisti di questa mostra-mercato, occasione ideale per scoprire il Radicchio rosso tardivo di Treviso, l'Asparago bianco di Badoere e il Radicchio Verdon, ingredienti base di numerose specialità da assaporare presso lo stand gastronomico. Per ravvivare l'ambiente ci sono intrattenimenti musicale e il mercatino dell’artigianato lungo le vie del centro di Quinto di Treviso. Informazioni: www.fioridinverno.tv.



SAGRA DEL SALAME DI CINGHIALE- Val della Torre (Torino) - Questo paese sulle colline torinesi propone una domenica all'insegna del gusto, curiosando tra le numerose bancarelle della mostra mercato enogastronomica che domenica 25 marzo anima il centro della citttadina. Protagonista indiscusso è il salame valtorrese di cinghiale De.C.O. (denominazione comunale d'origine), accompagnato da altri prodotti di eccellenza del territorio. C'è anche il mercatino degli hobbies con oggetti di artigianato, profumi e curiosità. INFO: www.valdellatorre.gov.it.



MOSTRA REGIONALE DI SAN GIUSEPPE - Casale Monferrato (Alessandria) - Continua fino a domenica 26 marzo l'edizione numero 72 della Mostra Regionale di San Giuseppe, ospitata presso il Quartiere Fieristico della Cittadella di Casale Monferrato. La manifestazione è a ingresso libero. Ci sono la “Piazzetta del Gusto”, con l’enogastronomia di diverse regioni italiane abbinata a quella del territorio; “Arteinfiera”, ideata e curata dall’artista e critico d’arte Piergiorgio Panelli, quest’anno alla sua ventiquattresima edizione; l’Area Giochi per i bambini e i ragazzi, con i mattoncini del Lego, riferimenti a Star Wars ed a Harry Potter. Ci sono anche eventi collaterali di carattere musicale, artistico e conferenze. Info: www.mostrasangiuseppe.it/



STREET FOOD VILLAGE - Novara - Chi ama lasciarsi stuzzicare dal cibo di strada deve recarsi nel fine settimana presso i giardini pubblici di Viale IV Novembre a Novara: qui da venerdì 23 a domenica 25 marzo sono posizionati i trucks che compongono lo Steet Food Village, in cui degustare cibi sfiziosi e saporiti, preparati nel rispetto di antiche tradizioni, con ingredienti selezionati e di alta qualità. Oltre a tanti buoni sapori ci sono musica dal vivo, storia e natura. www.streetfood.it.



SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO - Certaldo (Firenze) – Continua fino a domenica 25 marzo la bella sagra dedicata alle golosità locali organizzata dall'Associazione Tartufai delle colline della Bassa Valdelsa. Il borgo medioevale di Certaldo, in provincia di Firenze, si trasforma in splendido scenario in cui scoprire il prezioso tubero e gustarlo insieme alle migliori specialità della cucina toscana. Non mancano un buon bicchiere di vino e ottimi dolci, tra cui gli immancabili cantuccini col vinsanto. Info sulla pagina Facebook dedicata.